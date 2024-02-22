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05:20, 22 февраля 2024Мир

В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции Ассанжа

Independent: в Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции Ассанжа

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

В Лондоне прошло заседание суда по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, решение пока не вынесено, передает Independent.

Слушания по апелляционному делу прошли в Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля, фигуранту предъявили 18 уголовных обвинений, в сумме ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Одной из возможностей не допустить экстрадиции Ассанжа в США является обращение в Европейский суд по правам человека, уточняет издание. В материале уточняется, что судьи по итогам заседания вынесут решение позднее.

Ранее стало известно, что Ассанж обратится в ЕСПЧ в случае поражения в судах Великобритании. Жена журналиста Стелла Ассанж сообщила, что во вторник, 20 февраля, защита обвиняемого предоставила суду доказательства грозящей ему опасности.

В июне 2023 года основатель Wikileaks попытался заблокировать свою экстрадицию в Соединенные Штаты через апелляцию в Высоком суде Лондона. Его супруга выразила надежду, что журналист все же не будет экстрадирован в США, «где он может до конца своей жизни отбывать наказание в тюрьме строгого режима за публикацию правдивой информации о военных преступлениях, совершенных правительством США».

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      Марина Совина
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