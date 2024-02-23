Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
14:01, 23 февраля 2024Спорт

Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры

Аршавин заявил об отсутствии у него политических амбиций

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры. Его слова приводит ТАСС.

Экс-игрок заявил об отсутствии у него политических амбиций.

Ранее в желании Аршавина строить политическую карьеру усомнилась депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

21 февраля Аршавин на открытии Игр будущего в Казани обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину. По мнению экс-игрока, нужно создать российский аналог компьютерной игры FIFA.

Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в России

      Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры

      Лукашенко назвал причину спокойствия в Белоруссии

      Врач назвала причину появления отеков под глазами

      Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию

      Политолог высказался о решении проблемы транзита украинских товаров в Европу

      Жена Кологривого отреагировала на слухи о его тайном романе с Муцениеце

      Кабмин Украины обсудит блокаду границы с Польшей

      CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше