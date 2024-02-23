Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры
Аршавин заявил об отсутствии у него политических амбиций
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры. Его слова приводит ТАСС.
Экс-игрок заявил об отсутствии у него политических амбиций.
Ранее в желании Аршавина строить политическую карьеру усомнилась депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
21 февраля Аршавин на открытии Игр будущего в Казани обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину. По мнению экс-игрока, нужно создать российский аналог компьютерной игры FIFA.
Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».