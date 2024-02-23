Баскетболист команды из США восхитился Играми будущего

Баскетболист команды США Бранкиньо отметил отличную организацию Игр будущего

Баскетболист команды США R10 Team USA Лео Бранкиньо восхитился организацией Игр будущего в России. Его слова приводит ТАСС.

«Соревнования отлично организованы, они точно в числе лучших, на которых мне удавалось побывать. В России нам очень комфортно, все проходит в очень дружеской атмосфере», — отметил спортсмен.

Бранкиньо также поделился, что его поразила погода в России. «Я родом из Бразилии, поэтому на улице мне не очень комфортно, но зато необычно: когда приехал, то сразу отправил семье и друзьям фотографии сугробов», — рассказал он.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.