Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
2:3
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:5
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
1:1
1-й тайм
live
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
22:32, 23 февраля 2024Спорт

ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

ОКР: согласие с требованиями МОК может привести к нарушению законов России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры-2024. Заявление приводится в Telegram.

В ОКР отметили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян на Олимпиаде. «При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», — предупредили спортсменов в организации.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти уточнили информацию о падении летательного аппарата в российском регионе

      Во Франции заявили об изменении настроения в ГА ООН насчет Украины

      Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

      Влияние новых санкций на работу платежной системы «Мир» оценили

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

      СПБ-банк начал изучение возможных изменений из-за санкций США

      США объяснили введение санкций против компаний из ОАЭ

      Суд вынес приговор экс-канцлеру Австрии

      Пожар после падения летательного аппарата на Кубани потушили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше