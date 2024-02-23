ОКР предупредил спортсменов о нарушении законов России из-за МОК

ОКР: согласие с требованиями МОК может привести к нарушению законов России

В Олимпийском комитете России (ОКР) высказались об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Игры-2024. Заявление приводится в Telegram.

В ОКР отметили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян на Олимпиаде. «При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», — предупредили спортсменов в организации.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.