В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен: скорее всего, граница с Россией останется закрытой

Финляндия, скорее всего, не станет открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел (МВД) страны Мари Рантанен, передает Yle.

Она отметила, что пока никаких изменений в позиции финской стороны по этому вопросу не наблюдается.

Ранее о закрытии границы с Россией задумались в Эстонии. Погранслужба страны указала, что такое решение может быть принято в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка. В ведомстве утверждают, что в последние недели российская сторона «намеренно направляла к эстонской границе группы иностранцев», которые не имели законного права на въезд в Евросоюз (ЕС).

В феврале Рантанен заявила о миграционной угрозе на границе с Россией. Она сообщила, что там расположились тысячи мигрантов из третьих стран, стремящихся прорваться на территорию ЕС.