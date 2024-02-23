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15:40, 23 февраля 2024Забота о себе

Врач назвала россиянкам способы быть привлекательными

Гинеколог Волкова: привлекательной женщину могут сделать здоровье и оптимизм

Фото: Unsplash

Привлекательной женщину могут сделать оптимизм и здоровье, заверила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. В Telegram-канале врач назвала россиянкам способы быть интересными для мужчин.

По словам врача, женщины могут терять «огонь» из-за сбоя в работе гормональной системы. Причем произойти это может даже в молодом возрасте. Например, объяснила Волкова, если женщина постоянно устает, ее надпочечники не вырабатывают гормон счастья серотонин. Те женщины, у кого он в достатке, излучают целеустремленность и оптимизм, что делает их привлекательными в глазах окружающих.

Повышать уровень нейромедиаторов могут зверобой, триптофан, аденозинметионин

Рассудительность, последовательность и хорошее либидо страдают из-за недостатка андрогенов. Его уровень может снизиться во время климакса. Исправить ситуацию способны пептиды надпочечников, регулярная физическая активность, адаптогены, продолжила акушер-гинеколог.

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В период менопаузы женский организм перестает вырабатывать эстрогены, от которых зависит страсть, нежность, женственность. И получить их можно только извне с помощью фитоэстрогенов, гормонотерапии.

Женщины и мужчины — это гормональный коктейль. Нет потока гормонов — нет движения. То же самое происходит и с мужчинами

Екатерина Волковаакушер-гинеколог

Волкова обратила внимание, что мужчина теряет привлекательность, если набирает вес и отращивает пивной живот, ведет малоактивный образ жизни, видит радость только в еде, теряет интерес к половой жизни, становится раздражительным. И все это происходит из-за потери андрогенов, заключила врач.

Ранее Волкова назвала снижение либидо одним из симптомов ранней менопаузы. По ее словам, вместе с проблемами в сексуальной жизни могут наблюдаться сбои менструального цикла, необъяснимый набор веса и потливость.

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      Вера Владзиевская
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