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19:31, 24 февраля 2024Спорт

«Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче

«Динамо» победило ЦСКА в товарищеском матче в Турции, гол забил Карраскаль

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московское «Динамо» вырвало победу у столичного ЦСКА в товарищеском матче. Результаты доступны на сайте армейцев.

Встреча прошла в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 2:1. Первый гол на 73-й минуте забил полузащитник красно-синих Милан Гайич. Через десять минут счет сравнял нападающий Вячеслав Грулев. На 89-й минуте хавбек Хорхе Карраскаль принес динамовцам победу.

17 января ЦСКА подписал контракт с защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым. Соглашение с 25-летним футболистом будет активировано 4 июня 2024 года и рассчитано до конца сезона-2027/2028.

После 18 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. РПЛ возобновится 1 марта.

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      Анастасия Борисова
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