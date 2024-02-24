На заводе в Авдеевке нашли пункт ВСУ со Starlink

МО показало кадры командного пункта ВСУ на Авдеевском коксохиме со Starlink

Минобороны РФ опубликовало видео работы штурмовых групп 1-го армейского корпуса российской армии, на котором показан бывший командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском коксохимическом заводе с системой Starlink, который бросили украинские военные. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показан терминал глобальной спутниковой системы Starlink, который использовался в том числе для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ходе зачистки цехов завода российские штурмовики обнаружили десятки противотанковых гранатометов производства стран НАТО и выстрелы к ним, а также ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны, сухие пайки.

22 февраля стало известно о взятии под контроль российской армии населенного пункта Победа на донецком направлении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Операция, которая готовилась с осени 2023 года, завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.

Помимо этого, 20 февраля Шойгу отчитался, что Вооруженные силы России также взяли под контроль село Крынки в Херсонской области. По его словам, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.