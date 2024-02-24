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07:25, 24 февраля 2024Мир

Небензя назвал слова западных политиков о Минских соглашениях явкой с повинной

Небензя: западные политики не воспринимали всерьез Минские соглашения
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о Минских соглашениях явкой с повинной. Об этом пишет РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что в прошлом году Олланд, Меркель, Порошенко и Джонсон признались, что не воспринимали всерьез договоренности и использовали их для затягивания времени, чтобы дать Киеву возможность подготовиться к конфликту с Россией.

«Это была, по сути, "явка с повинной" лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договоренности», — подчеркнул постпред.

Он также указал на то, что в последнее время Минские соглашения стали очень неудобной темой для представителей Запада.

Ранее оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад вооружал Украину, нарушая Минские соглашения.

Политик напомнил, что Минские соглашения признали США, а Франция и Германия оставили свои подписи в документе. Он назвал кощунством и цинизмом подтверждение договоренностей в рамках парижского саммита в 2019 году. Медведчук подчеркнул, что стороны не планировали выполнять соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями.

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      Марина Совина
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