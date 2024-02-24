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15:18, 24 февраля 2024Силовые структуры

Похожий на ручную гранату предмет нашли возле Казанского вокзала в Москве

Shot: похожий на ручную гранату предмет нашли в цеху у Казанского вокзала Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Подозрительный предмет, похожий на ручную гранату, нашли в цеху сортировки почты возле Казанского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, об опасной находке рассказали сотрудники цеха в отделении почтовой связи в Краснопрудном переулке. К месту были направлены представители столичных экстренных служб и саперы.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево оцепили досмотровый коридор из-за необычной пепельницы в виде гранаты. Вызванные на место взрывотехники подчеркнули, что находка не несет угрозы.

2 февраля на востоке Москвы 15-летняя школьница напилась шампанского и взорвала гранату в квартире подруги. Восьмиклассницу после инцидента доставили в больницу, где ей диагностировали ожог кисти второй степени.

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      Анна Щербакова
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