Похожий на ручную гранату предмет нашли возле Казанского вокзала в Москве

Shot: похожий на ручную гранату предмет нашли в цеху у Казанского вокзала Москвы

Подозрительный предмет, похожий на ручную гранату, нашли в цеху сортировки почты возле Казанского вокзала в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, об опасной находке рассказали сотрудники цеха в отделении почтовой связи в Краснопрудном переулке. К месту были направлены представители столичных экстренных служб и саперы.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево оцепили досмотровый коридор из-за необычной пепельницы в виде гранаты. Вызванные на место взрывотехники подчеркнули, что находка не несет угрозы.

2 февраля на востоке Москвы 15-летняя школьница напилась шампанского и взорвала гранату в квартире подруги. Восьмиклассницу после инцидента доставили в больницу, где ей диагностировали ожог кисти второй степени.