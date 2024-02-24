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02:22, 24 февраля 2024Мир

Польскому фермеру предъявили обвинения за плакат о Путине

Фермеру в Польше предъявили обвинения за участие в протесте с плакатом о Путине
СюжетПротесты на Украине

Фото: Stringer / Reutets

Польскому фермеру, который во время протеста аграриев разместил на своем тракторе пророссийский плакат с призывом к президенту РФ Владимиру Путину, предъявили обвинения. Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Гливиц Иоанна Сморчевская, передает РИА Новости.

20 февраля польские демонстранты вышли на протесты, связанные с недовольствами по поводу ввоза украинского зерна, по всей стране. На фотографиях с места проведения акций запечатлены слоганы на плакатах, один из прикрепленных на автомобиль баннеров содержал просьбу к Путину навести «порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Также на трактор был вывешен флаг СССР.

Позже стало известно, что автора плаката задержала полиция.

«Петру Г. предъявлены обвинения в публичном призыве к началу агрессивной войны против Польши», — сообщила Сморчевская. По ее словам, агрария обвиняют и в поддержке действий РФ в украинском конфликте, и в пропаганде «тоталитарной идеологии, призывающей к применению насилия с целью влияния на политическую или социальную жизнь». Правоохранительным органам также не понравилась демонстрация символа коммунистического движения, пропаганда которого уголовно наказуема в Польше.

По информации представителя прокуратуры, фермер отказался объяснить свой поступок. Ему избрали меру пресечения в виде надзора полиции и имущественного поручительства. Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о недопустимости появления людей с пророссийскими взглядами на протестах у границ Украины. Он также напомнил о необходимости совместного решения проблем фермеров.

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      Александра Синицына
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