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08:42, 24 февраля 2024Мир

США израсходовали десятилетний запас вооружений на украинский конфликт

Сенатор Вэнс: США израсходовали десятилетний запас оружия на конфликт на Украине

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

США израсходовали на украинский конфликт запас вооружений, которого в иных обстоятельствах хватило бы на десять лет. Теперь страна не сможет обеспечивать нужды своей нацбезопасности, заявил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий, пишет ТАСС.

«Мы израсходовали десятилетние запасы американского оружия на конфликт между Украиной и Россией, а сами не производим достаточного количества этих вооружений», — пожаловался он.

По его словам, Штатам необходимо производить больше собственного оружия, однако администрация США «поставила нас в положение, при котором мы не можем производить достаточно».

Вэнс призвал сосредоточиться на собственных проблемах, в противном случае, государство не сможет ответить на внешнюю угрозу и защитить свою территорию.

Ранее Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам, что без возобновления помощи со стороны Штатов Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

Также он заявил о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран. По его словам, не все поставки были осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США сократит расходы на перевооружение на 10 миллиардов долларов в 2025 году. Такое решение было принято из-за соглашения президента США Джо Байдена по государственному долгу страны. В 2025 году общие расходы на национальную оборону ограничены на уровне 895 миллиардов долларов.

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      Марина Совина
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