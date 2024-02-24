Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:48, 24 февраля 2024Экономика

В Вашингтоне оценили влияние антироссийских санкций на экономику США

Минфин США заявил, что экономика страны не пострадает от своих же санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru

Американская администрация считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций против России и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты. Об этом рассказал замглавы Минфина США Уолли Адейемо, пишет РИА Новости.

«Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», — уточнил он.

Адейемо также выразил уверенность в том, что финансовая система Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».

Кроме этого, Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир».

Ранее совет Евросоюза такжеопубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Падение неустановленного летательного аппарата вызвало пожар в российском регионе. Что известно об инциденте?

      Моргенштерн подрался с блогером Хованским

      Небензя оценил стратегическое мышление Зеленского

      Генсек Белорусского Красного Креста попал под санкции ЕС

      Небензя озвучил условие сохранения Украины

      Над Курской и Тульской областями сбили два беспилотника

      Стало известно о скептическом отношении Запада к мирным переговорам по Украине

      «Совкомфлот» и 14 танкеров попали под санкции США

      В Вашингтоне оценили влияние антироссийских санкций на экономику США

      Huawei выпустила новую раскладушку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше