В Вашингтоне оценили влияние антироссийских санкций на экономику США

Минфин США заявил, что экономика страны не пострадает от своих же санкций

Американская администрация считает, что экономика США достаточно сильна, чтобы не пострадать от последствий применения санкций против России и сохранить доллар в качестве доминирующей мировой валюты. Об этом рассказал замглавы Минфина США Уолли Адейемо, пишет РИА Новости.

«Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», — уточнил он.

Адейемо также выразил уверенность в том, что финансовая система Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире с точки зрения устойчивости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».

Кроме этого, Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир».

Ранее совет Евросоюза такжеопубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица.