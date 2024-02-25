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16:01, 25 февраля 2024Спорт

Дзюба поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

Дзюба поздравил Слуцкого с завоеванием первого трофея с «Шанхай Шэньхуа» в Китае

Леонид Слуцкий. Фото: Ed Sykes / Reuters

Футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) поздравил российского тренера Леонида Слуцкого с завоеванием первого трофея в Китае.

«Горжусь», — подписал нападающий фото Слуцкого с Суперкубком Китая.

Ранее в воскресенье, 25 февраля, клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал победу над «Шанхай Порт» в матче за Суперкубок страны. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте игры забил Сефас Малеле.

Слуцкий подписал контракт с «Шэньхуа» 27 декабря. Специалист возглавил клуб 1 января 2024 года.

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      Дарья Коршунова
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