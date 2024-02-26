Блогерша Лерчек рассказала о главных выводах после уголовного преследования

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, против которой ранее было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов, заявила, что семья для нее — самое важное в жизни. Об этом и других выводах, которые Лерчек сделала после уголовного преследования, она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии. Запись их беседы доступна на YouTube-канале FAMETIME TV.

«Самое главное в жизни — это семья, отношения. (...) Надо вкладываться не только в проекты, но и в свою семью. Это, наверное, самое важное», — сказала Чекалина, отвечая на вопрос, какие выводы она сделала из ситуации с уголовным делом.

По словам блогерши, благодаря случившемуся она также поняла, что в жизни нужно думать своей головой и ни на кого не перекладывать ответственность. Помимо этого, как отметила Лерчек, она поняла, что в жизни «можно справиться с любыми проблемами, какими бы они ни были».

В конце декабря стало известно, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Лерчек было прекращено. Перед этим сообщалось, что следователи сняли с блогерши и ее мужа все ограничения, связанные с перемещением и использованием соцсетей.

Уголовное дело против Лерчек возбудили в марте 2023 года. Чекалину обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Супругам запретили общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном, интернетом и другими средствами связи.