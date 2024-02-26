Мбаппе поужинает с Макроном

Килиан Мбаппе поужинает с Эммануэлем Макроном

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе поужинает с президентом страны Эммануэлем Макроном 27 февраля. Об этом сообщает Le Parisien.

Глава государства пригласил игрока в связи с приездом эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. На ужине также будет присутствовать президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и, возможно, еще кто-то из футболистов парижан.

19 февраля стало известно о договоренности Мбаппе с мадридским «Реалом». Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. Француз уведомил о своем намерении руководство «Пари Сен-Жермен», за который выступает в данный момент.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

