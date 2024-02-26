Полковник рассказал о возможных планах российских войск после Авдеевки

Полковник Кошкин допустил дальнейшее продвижение ВС РФ после Авдеевки

После взятия Авдеевки под контроль российские войска будут продвигаться дальше, возможно, они дойдут до Карловского водохранилища, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он также подчеркнул, что военным придется продвигаться крайне осторожно.

«Из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали весьма поспешно. Есть предположение, что сначала они начали отступать, и только потом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ. Мы вывесили флаг на коксохимическом заводе, и это стало точкой завершения. Откатились на 10-12 километров, но ВСУ уже оставили село Ласточкино», — заявил Кошкин.

На данный момент, по его словам, российские войска работают в Орловке и могут дойти до Карловского водохранилища. При этом продвигаться, как подчеркнул полковник, придется крайне осторожно, чтобы избежать попадания в котел.

Мы не можем вклиниваться слишком глубоко, чтобы нас не оставили в котле, — объяснил он. — Вернуть Авдеевку у Украины, скорее всего, не получится, при той активности, которой располагает Россия.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о полной «зачистке» Авдеевки. Он также предположил, что на федеральном уровне примется решение о восстановлении города, учитывая, что Авдеевка является пригородом Донецка.