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14:32, 26 февраля 2024Бывший СССР

Полковник рассказал о возможных планах российских войск после Авдеевки

Полковник Кошкин допустил дальнейшее продвижение ВС РФ после Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

После взятия Авдеевки под контроль российские войска будут продвигаться дальше, возможно, они дойдут до Карловского водохранилища, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он также подчеркнул, что военным придется продвигаться крайне осторожно.

«Из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали весьма поспешно. Есть предположение, что сначала они начали отступать, и только потом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ. Мы вывесили флаг на коксохимическом заводе, и это стало точкой завершения. Откатились на 10-12 километров, но ВСУ уже оставили село Ласточкино», — заявил Кошкин.

На данный момент, по его словам, российские войска работают в Орловке и могут дойти до Карловского водохранилища. При этом продвигаться, как подчеркнул полковник, придется крайне осторожно, чтобы избежать попадания в котел.

Мы не можем вклиниваться слишком глубоко, чтобы нас не оставили в котле, — объяснил он. — Вернуть Авдеевку у Украины, скорее всего, не получится, при той активности, которой располагает Россия.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о полной «зачистке» Авдеевки. Он также предположил, что на федеральном уровне примется решение о восстановлении города, учитывая, что Авдеевка является пригородом Донецка.

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