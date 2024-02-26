Тренер клуба РПЛ назвал главную проблему российского футбола из-за отстранения

Тренер Осинькин заявил, что из-за отстранения страдает юношеский футбол

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главную проблему российского футбола из-за отстранения клубов и сборных от международных турниров. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам наставника команды Российской премьер-лиги (РПЛ), больше всех страдает институт сборных, в том числе, юношеских и молодежных. «Я понимаю, что РФС крутится, находит игры какие‑то, молодежная сборная играла турнир в Бразилии. Но без официальных соревнований немножечко молодые футболисты что‑то недополучают», — заявил Осинькин.

18 сентября прошлого года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о возвращении российских команд на международные турниры. «Россия вернется в футбол только после окончания СВО на Украине», — говорил глава УЕФА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и (УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.