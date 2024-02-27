России предложили провести чемпионат Европы по водным видам спорта-2028

Чемпионат Европы по водным видам спорта-2028 предложили провести в Казани

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о полученном предложении провести чемпионат Европы по водным видам спорта-2028 в России. Его слова приводит РИА Новости.

Сальников заявил, что European Aquatics (Европейская федерация водных видов спорта) предложила провести турнир в Казани. «В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», — добавил он.

В феврале 2023-го Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из России в Сингапур. Изначально турнир должен был пройти в Казани.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в соревнованиях по рекомендации Международного олимпийского комитета. Также Россия лишилась права проведения многих крупных турниров.