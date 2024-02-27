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18:53, 27 февраля 2024Экономика

В бывшей республике СССР запретили переводы с карт «Мир»

Банк Казахстана «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с карт «Мир»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» (входит в Freedom Holding Тимура Турлова) запретил денежные переводы с карт и на карты «Мир». Об ограничениях сообщает Frank Media.

Финансовая организация из бывшей республики СССР предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker на карты российской платежной системы больше не доступны. Клиентов попросили воспользоваться альтернативными способами переводов с помощью системы SWIFT, выпущенных не в России Visa и Mastercard или через «Цифра банк» (ранее российский «Фридом Финанс», проданный Freedom Holding).

Ранее «Фридом Финанс» повысил для физических лиц комиссию за SWIFT-переводы средств в рублях с 0,10 до 0,45 процента от суммы перевода (пределы комиссии при этом составили от 5 до 20 тысяч тенге). В октябре организация ввела комиссию на зачисление денежных средств с карт других банков для физических лиц.

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23 февраля Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Под ограничения попали «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».

В апреле 2023 года объем денежных переводов из России в Казахстан сократился на 44 процента в годовом выражении. По данным статистики Национального банка Казахстана (НБК), за этот месяц россияне отправили в Казахстан 10,2 миллиарда тенге (1,7 миллиарда рублей) — минимум с апреля 2022 года. Впервые за год упало и число трансакций: на 27 процентов в годовом выражении, на 15,4 процента — в месячном.

В июле 2023 года национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» приостановил обслуживание переводов российской платежной системой «Юнистрим». Организация перестала принимать и отправлять денежные средства через сервис из-за санкций, введенных США.

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