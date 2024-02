iPhone получит долгожданную функцию

The Elec: iPhone 17 и 17 Plus получат экран с поддержкой высокой частоты кадров

Компания Apple собралась добавить в базовые смартфоны экраны с поддержкой высокой частоты кадров. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников, все запланированные на 2025 год смартфоны Apple будут иметь дисплей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Подобные передние панели получают только флагманские устройства Apple: так, в текущей линейке смартфонов ими оснащены только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

В материале говорится, что LTPO-дисплеи поддерживают обновление частоты до 120 герц, что позволяет картинке отображаться на экране с максимальной плавностью. По словам журналистов медиа, поддержка 120 герц является долгожданной функцией пользователей недорогих смартфонов Apple, которые ограничены частотой 60 герц. Также наверняка iPhone 17 и 17 Plus будут иметь поддержку Always On Display.

Инсайдеры рассказали, что поставкой подобных дисплеев будет заниматься компания BOE. Если фирма сможет обеспечить необходимое количество экранов, то к 2025 году Apple будет оснащать ими все свои смартфоны.

В конце февраля корпорация Apple рассказала о создании нового стандарта шифрования для мессенджера iMessage. Стандарт PQ3 сможет защитить переписку от хакерских атак на основе квантовых вычислений.