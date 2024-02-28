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13:45, 28 февраля 2024Спорт

Эрмосо рассказала о последствиях из-за поцелуя экс-главы испанского футбола

Футболистка Эрмосо заявила, что стала более сильной после поцелуя Рубиалеса

Фото: Luis Cortes / Reuters

Капитан сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о последствиях поцелуя бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Ее слова приводит As.

«Я никогда этого не пойму, мне было больно тогда и до сих пор больно», — заявила футболистка. Она подчеркнула, что эта ситуация многое изменила в ней и сделала более сильной. Эрмосо добавила, что такого никогда не случится с ней в будущем.

На церемонии награждения чемпионата мира 2023 года Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

После этого прокуратура Испании подала иск в суд на Рубиалеса. Экс-главе RFEF предъявили обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Кроме того, дисциплинарный комитет Международной федерации футбола отстранил Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

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      Анастасия Борисова
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