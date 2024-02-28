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18:36, 28 февраля 2024Забота о себе

Названы главные причины образования тромбов

Врач функциональной диагностики Латыпова: курение и ожирение вызывают тромбоз

Фото: Mahmudul Hasan Shaon / Unsplash

Врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова перечислила главные причины венозного тромбоза и атеросклероза. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Первой причиной образования тромбов, сужения артерий и формирования атеросклеротических бляшек Латыпова назвала курение. Кроме того, атеросклероз может развиться на фоне гипертонии, диабета, высокого уровня холестерина и ожирения, предупредила врач.

Также, по словам специалиста, тромбы образуются при беременности и обезвоживании. Еще одна возможная причина тромбоза — это прием гормональных препаратов, включая оральные контрацептивы, отметила Латыпова.

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      Екатерина Улитина
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