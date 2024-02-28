Названы главные причины образования тромбов

Врач функциональной диагностики Латыпова: курение и ожирение вызывают тромбоз

Врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова перечислила главные причины венозного тромбоза и атеросклероза. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Первой причиной образования тромбов, сужения артерий и формирования атеросклеротических бляшек Латыпова назвала курение. Кроме того, атеросклероз может развиться на фоне гипертонии, диабета, высокого уровня холестерина и ожирения, предупредила врач.

Также, по словам специалиста, тромбы образуются при беременности и обезвоживании. Еще одна возможная причина тромбоза — это прием гормональных препаратов, включая оральные контрацептивы, отметила Латыпова.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рассказал, как предупредить тромбоз во время длительных перелетов. По его словам, чтобы не допустить сгущения крови, нужно каждый час в полете разминать ноги, а также пить много жидкости.