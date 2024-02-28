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15:25, 28 февраля 2024Мир

Захарова обвинила Запад в нежелании расследовать теракты на «Северных потоках»

Захарова: Запад не желает искать заказчиков терактов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Запад не желает искать заказчиков терактов на газопроводах «Северный поток --1» и «Северный поток — 2». В нежелании расследовать диверсии западные страны обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Решение датских властей вслед за Швецией прекратить расследование терактов, которые произошли, напомню, в исключительной экономической зоне Дании, полностью подтверждает отсутствие заинтересованности западных стран в выявлении истинных заказчиков и исполнителей терактов», — сказала дипломат.

Ранее полиция Дании сообщила, что прекращает расследование по взрывам на нитках газопроводов. Представители датской полиции заявили, что основания для продолжения расследования отсутствуют, однако отметили, что «имела место преднамеренная диверсия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прекращение расследования Данией взрывов на «Северных потоках» делает очевидным тот факт, что Копенгаген вышел «на своих ближайших союзников». Он также охарактеризовал всю ситуацию с расследованием близкой к абсурду.

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      Семен Александров
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