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09:02, 29 февраля 2024Наука и техника

Китай построил наземный симулятор космической станции

Построен первый китайский наземный симулятор космической станции

Фото: China Manned Space Agency /Xinhua / Globallookpress.com

Харбинский технологический институт и Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники построили первый национальный наземный симулятор космической станции. Об этом со ссылкой на китайские СМИ пишет ТАСС.

Инфраструктура наземного симулятора позволит исследовать вопросы, связанные с космическими материалами и приборами, магнитосферой, солнечной радиаций и физикой плазмы.

Расположенный в городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян объект введен в эксплуатацию 27 февраля. По словам члена Академии наук Китая Хань Цзецая, симулятор будет способствовать крупным прорывам в научно-технических инновациях и позволит воспитать поколения инженеров.

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Ранее китайская сторона сообщила, что в 2024 году планируется провести первый запуск новой двухступенчатой ракеты Long March 12, работающей на жидком топливе.

Также в феврале Китай заявил о планах создания корабля для пилотируемых миссий к Луне.

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      Иван Потапов
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