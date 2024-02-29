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17:48, 29 февраля 2024Спорт

Макрон раскрыл содержание разговора с Мбаппе

Президент Франции Макрон заявил, что не пытался удержать футболиста Мбаппе в ПСЖ

Фото: Carl Recine / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл содержание разговора с нападающим ПСЖ и сборной страны по футболу Килианом Мбаппе на званом ужине по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Его слова приводит RMC Sport.

Макрон заявил, что не обсуждал с футболистом его будущее и не пытался удержать его в ПСЖ. «Я думаю, что все французы восхищаются этим великолепным игроком», — подчеркнул президент.

Званый ужин прошел 27 февраля. 25-летний футболист стал единственным действующим спортсменом, приглашенным на встречу. В ходе разговора Макрон, улыбаясь, обратился к Мбаппе и произнес фразу: «Ты создашь нам еще много проблем».

19 февраля Marca сообщила о договоренности Мбаппе с мадридским «Реалом». Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. До этого, летом 2023 года, Макрон просил футболиста остаться в команде как минимум до Олимпийских игр в Париже.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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