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10:40, 29 февраля 2024Наука и техника

Раскрыт механизм зарождения планет

Астрофизики RIKEN раскрыли легкий путь формирования зародышей планет

Изображение: ESO / L. Calçada / phys.org

Японские астрофизики из Института физико-химических исследований RIKEN раскрыли, что зародыши планет могут формироваться более легким путем, чем считалось ранее. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Формирование планет начинается с образования планетезималей, ширина которых достигает нескольких километров. Сами планетезимали могут возникать через несколько возможных механизмов. Во-первых, может происходить коагуляция частиц пыли в протопланетном облаке. Во-вторых, пыль может собираться в рыхлые комки во время движения через диск в результате потоковой нестабильности.

Ученые создали физическую модель для моделирования поведения пылевых частиц в протопланетных дисках, которая включает ряд факторов, таких как скорость пылинок и их склонность к слипанию. Если зерна сталкиваются слишком быстро, они могут распадаться, а не образовать более крупное зерно.

Оказалось, что оба возможных процесса возникновения планетезималей происходит с одинаковой скоростью. Более того, они могут ускорять друг друга, действуя как петля положительной обратной связи. Эффект действует как в отношении ледяных пылинок, так и для силикатных зерен.

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      Александр Еникеев
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