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13:25, 29 февраля 2024Силовые структуры

Экс-полицейского и его сообщников осудили за кражу отравившего 40 россиян спирта

В Самаре суд вынес приговор экс-полицейскому за кражу спирта для «Мистера Сидра»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самарской области суд вынес приговор троим фигурантам уголовного дела о краже метилового спирта, из которого был изготовлен опасный напиток «Мистер Сидр», отравивший свыше 100 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Экс-полицейский приговорен к отбыванию 3,5 года в колонии общего режима, двое его сообщников — отец с сыном — также получили сроки: один — три года и три месяца, второй — три года и шесть месяцев заключения.

Суд установил, что в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад управления МВД по Самарской области, вместе со своими знакомыми похитил шесть тысяч литров спирта, изъятого в рамках уголовного дела о незаконном обороте нелегальной продукции. На протяжении трех недель силовик пропускал грузовик сообщников на территорию охраняемого объекта. Отец и сын насосом перекачивали жидкость в пустые емкости и увозили. Под видом этилового спирта они продали украденное за 102 тысячи рублей предпринимателю, который и изготовил «Мистер Сидр».

Опасный напиток поступил в торговые точки ряда регионов, летом 2023 года им отравился 101 человек, из них 40 не выжили. В ходе расследования полиция выявила источник происхождения сидра. 8 июня 2023 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова и начальника ФКУ полковника внутренней службы Александра Ремнева.

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      Любовь Ширижик
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