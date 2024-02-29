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10:45, 29 февраля 2024Спорт

В МОК сделали заявление о новых требованиях для допуска россиян на Олимпиаду

В МОК заявили, что новых требований для допуска России на Игры-2024 не будет
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) сделали заявление о новых требованиях для допуска россиян на Олимпиаду-2024. Комментарий пресс-службы организации приводит РИА Новости.

В МОК рассказали, что дополнительных рекомендаций по данному вопросу не будет. «Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — отметили в организации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Играх в Париже.

В декабре 2023-го МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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