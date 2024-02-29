В World Athletic одной фразой оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу одной фразой оценил идею проведения «Олимпиады на стероидах». Его слова приводит РИА Новости.
«Хрень собачья», — заявил глава World Athletics. Коу добавил, что не впечатлен этой идеей и что с философской точки зрения легкой атлетики такие спортсмены должны быть дисквалифицированы пожизненно.
Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.
В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.