В World Athletic одной фразой оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

Глава World Athletic Коу — о проведении «Олимпиады на стероидах»: хрень собачья

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу одной фразой оценил идею проведения «Олимпиады на стероидах». Его слова приводит РИА Новости.

«Хрень собачья», — заявил глава World Athletics. Коу добавил, что не впечатлен этой идеей и что с философской точки зрения легкой атлетики такие спортсмены должны быть дисквалифицированы пожизненно.

Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.