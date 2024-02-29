Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Себастьян Корда
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Алехандро Давидович-Фокина
Дубай (м)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:59, 29 февраля 2024Спорт

В World Athletic одной фразой оценили идею проведения «Олимпиады на стероидах»

Глава World Athletic Коу — о проведении «Олимпиады на стероидах»: хрень собачья

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу одной фразой оценил идею проведения «Олимпиады на стероидах». Его слова приводит РИА Новости.

«Хрень собачья», — заявил глава World Athletics. Коу добавил, что не впечатлен этой идеей и что с философской точки зрения легкой атлетики такие спортсмены должны быть дисквалифицированы пожизненно.

Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Внешний вид блогерши в необычных штанах привлек внимание пользователей сети

      Названа роль миротворцев в диалоге Молдавии и Приднестровья

      Волочкова раскрыла имя ставшего ее главной любовью миллиардера

      Иностранец получил суровый приговор за сбитого россиянина

      Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

      Песков объяснил появление международной повестки в послании Путина

      Российский боец рассказал о многодневном выживании в тылу противника в Авдеевке

      На Android появится альтернатива Face ID

      Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше