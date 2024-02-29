В России отреагировали на заявление МОК о новых требованиях для допуска на ОИ-24

Депутат Свищев усомнился в словах МОК об отсутствии допрекомендаций для россиян

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев усомнился в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) об отсутствии дополнительных рекомендаций для допуска россиян на Олимпийские игры 2024. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Действительно, МОК сделал такое заявление. Но, насколько оно является окончательным, на самом деле трудно предсказать. Одновременно хочется отметить, что даже уже имеющиеся критерии по допуску российских и белорусских атлетов на Олимпийские игры мало что имеют общего со спортом. Больше политики. Больше ограничительных мер. Мое мнение — даже больше сомнительных мер в юридической плоскости, ограничивающих права человека», — отреагировал Свищев.

При этом депутат отметил, что президент России Владимир Путин поручил Минспорту и национальному Олимпийскому комитету принять окончательное решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх.

«Мы внимательно ждем, когда консультации пройдут и какое решение будет принято», — заключил он.

Ранее в МОК рассказали, что дополнительных рекомендаций по вопросу допуска россиян на Олимпийские игры 2024 года не будет. «Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — отметили в организации.

В декабре 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к ОИ-2024. Атлеты смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом в Париж не попадут граждане, поддерживающие специальную военную операцию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.