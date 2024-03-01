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16:42, 1 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о непринятии условий соглашения с Россией в Турции

Подоляк заявил, что Украина не принимала условия соглашения с РФ в Стамбуле

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Украина не принимала условия, указанные в стамбульских договоренностях с Россией. Об этом в Telegram заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Никаких реальных возможностей договориться не было. (…) Украина категорически никогда эти условия не принимала», — прокомментировал он публикацию деталей соглашения в газете The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее WSJ раскрыла содержание проекта мирного договора Киева и Москвы, который датирован 15 апреля 2022 года по итогам переговоров делегаций после начала спецоперации. Газета представила содержание 17-страничного документа, согласно которому, Украина добиваться членства в Евросоюзе, но исключается ее присоединение к НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не хотел бы публиковать проект соглашений с Киевом от марта 2022 года. По его словам, текст договора по состоянию на 2024 год является неактуальным.

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      Кристина Есикова
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