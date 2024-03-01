Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Бублик
1:1
3-й сет
live
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Авангард
4:1
3-й период
live
Лада
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Металлург Мг
0:0
2-й период
live
Амур
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|19-й тур
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Фрайбург
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|24-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Милан
Италия - Серия А|27-й тур
Монако
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|24-й тур
17:46, 1 марта 2024Спорт

Нидерланды вступили в переговоры об экстрадиции осужденного легионера «Спартака»

Нидерланды вступили в переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста Квинси Промеса
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Olaf Kraak / Reuters

Нидерланды вступили в переговоры с ОАЭ об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заочно осужденного в Амстердаме за перевозку наркотиков, на родину. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По информации источника, прокуратура страны пока не подтверждает, был ли сделан официальный запрос властям ОАЭ.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили в Москве. Власти предупредили о недопустимости «любых несанкционированных сборищ»

      Россиянина осудили за нацистские призывы в интернете

      В ДНР прокомментировали разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту

      В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

      Американский модуль Nova-C на Луне завершил работу

      Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

      Еще одна страна ввела санкции против российских алмазов

      Снятый с рейса боец СВО не дождался извинений и захотел засудить «Победу»

      Стали известны подробности стрельбы в центре Краснодара

      Полковник высказался о защите Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше