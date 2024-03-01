Нидерланды вступили в переговоры об экстрадиции осужденного легионера «Спартака»

Нидерланды вступили в переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста Квинси Промеса

Нидерланды вступили в переговоры с ОАЭ об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, заочно осужденного в Амстердаме за перевозку наркотиков, на родину. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По информации источника, прокуратура страны пока не подтверждает, был ли сделан официальный запрос властям ОАЭ.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Голландца доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.