«Роскосмос» пообещал улучшение качества прогнозов погоды

РКС: спутник «Метеор-М» улучшит качество прогнозов погоды

Получаемые с недавно запущенного гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-4 данные позволят улучшить качество прогнозов погоды, пообещали в холдинге Российские космические системы (РКС), входящем в госкорпорацию «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в холдинге, новый спутник получил многозональное сканирующее устройство малого разрешения, позволяющее проводить круглосуточную съемку Земли в видимом и инфракрасном диапазонах, аппаратуру температурного и влажностного зондирования земной атмосферы и комплекс для измерения солнечной активности.

В компании пообещали рост надежности получения данных наземными станциями Росгидромета. «Так мы улучшим качество составления прогнозов погоды в региональном и глобальном масштабах, сможем дать новые оценки трансформациям климатических процессов», — заявили в РКС.

Ранее генеральный директор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин сообщил, что радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР) российского гидрометеорологического спутника «Метеор-М» №2-4 усовершенствовали.

Космический аппарат «Метеор-М» №2-4 был запущен 29 февраля с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Спутник вместе с попутной нагрузкой — еще 18 малыми космическими аппаратами — успешно выведены на орбиты.