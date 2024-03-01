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10:25, 1 марта 2024Путешествия

Российский самолет подал сигнал срочности из-за потерявшего сознание младенца

Восьмимесячный ребенок потерял сознание на борту летевшего в Москву самолета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности из-за младенца, потерявшего сознание во время полета несколько раз. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на борту летевшего из Барнаула в Москву пассажирского лайнера, в пятницу, 1 марта. «В районе пяти утра (по мск) в самолете стало плохо восьмимесячному ребенку, — говорится в сообщении. — Он стал периодически терять сознание».

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По данным источника, бортпроводники оказали младенцу первую помощь и сообщили о произошедшем пилотам. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. После того как ребенок в очередной раз потерял сознание, летчики объявили сигнал срочности.

Отмечается, что менее чем через час лайнер благополучно приземлился в Шереметьево. Ребенка после посадки сразу же передали медикам.

Ранее в феврале сразу пяти пассажирам стало плохо на борту самолета российской авиакомпании S7 Airlines. Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, следовавшем из Москвы в Якутск.

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      Фариза Бацазова
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