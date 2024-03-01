Тревел-блогер побывал в Москве и снял номер в отеле за 4000 рублей без окон

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Москве и снял номер в отеле за 4000 рублей без окон. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что вместе с супругой прибыл в столичную авиагавань Шереметьево в 18:00, а их следующий рейс был запланирован только на 08:30 следующего дня. «Мы рассчитывали провести эту ночь с комфортом, — добавил он. — Хотелось принять душ, а главное — нормально выспаться. И желательно, чтобы это не стоило дороже, чем сами наши билеты до Москвы».

Оказалось, что в нескольких километрах от аэропорта была целая сеть отелей — от довольно простых и до «пятизвездочных». «Мы решили остановиться в самом недорогом. Нам-то всего лишь требовалось провести там одну ночь», — пояснил россиянин.

Блогер отметил, что его подкупила цена за проживание, она была самая низкая из возможных, а также бесплатный трансфер до отеля, который ходит каждые полчаса от терминала С. Также россиянам пообещали хороший завтрак в формате «шведский стол».

Сам номер был небольшой, около 20 квадратных метров, и без окон. В комнате помещалась небольшая двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, небольшой столик и шкаф для одежды. «Санузел, разумеется, был совмещенный, — отметил он. — Причем вместо душевой кабины был просто поддон, прикрытый шторкой. Сама сантехника была не новая, но хотя бы в исправном состоянии».

Завтрак, по словам путешественника, тоже оказался весьма неплохим. «Честно говоря, я не ожидал что в отеле, где есть номера без окон, будут готовить вполне достойные завтраки», — подчеркнул он.

Ранее этот же блогер побывал в столовой в московском аэропорту Шереметьево и пожаловался на «конские цены». Он отметил, что еще никогда не платил так дорого, за такое небольшое количество еды.