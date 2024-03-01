Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 1 марта 2024Путешествия

Тревел-блогер побывал в Москве и снял номер в отеле за 4000 рублей без окон

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Москве и снял номер в отеле за 4000 рублей без окон. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщил, что вместе с супругой прибыл в столичную авиагавань Шереметьево в 18:00, а их следующий рейс был запланирован только на 08:30 следующего дня. «Мы рассчитывали провести эту ночь с комфортом, — добавил он. — Хотелось принять душ, а главное — нормально выспаться. И желательно, чтобы это не стоило дороже, чем сами наши билеты до Москвы».

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Оказалось, что в нескольких километрах от аэропорта была целая сеть отелей — от довольно простых и до «пятизвездочных». «Мы решили остановиться в самом недорогом. Нам-то всего лишь требовалось провести там одну ночь», — пояснил россиянин.

Блогер отметил, что его подкупила цена за проживание, она была самая низкая из возможных, а также бесплатный трансфер до отеля, который ходит каждые полчаса от терминала С. Также россиянам пообещали хороший завтрак в формате «шведский стол».

Сам номер был небольшой, около 20 квадратных метров, и без окон. В комнате помещалась небольшая двуспальная кровать, две прикроватные тумбы, небольшой столик и шкаф для одежды. «Санузел, разумеется, был совмещенный, — отметил он. — Причем вместо душевой кабины был просто поддон, прикрытый шторкой. Сама сантехника была не новая, но хотя бы в исправном состоянии».

Завтрак, по словам путешественника, тоже оказался весьма неплохим. «Честно говоря, я не ожидал что в отеле, где есть номера без окон, будут готовить вполне достойные завтраки», — подчеркнул он.

Ранее этот же блогер побывал в столовой в московском аэропорту Шереметьево и пожаловался на «конские цены». Он отметил, что еще никогда не платил так дорого, за такое небольшое количество еды.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Москалькова заявила о готовности отдать Украине тела погибших при крушении Ил-76. Киев отрицает убийство своих же бойцов

      Пленный боец ВСУ мобилизовался вопреки диагнозу раздвоение личности

      Тревел-блогер побывал в Москве и снял номер в отеле за 4000 рублей без окон

      Бывший глава правительства Кузбасса отказался признавать вину в мошенничестве

      Появились подробности о попытке атаки дронов на Нижегородскую область

      В России младенец выпал из рук женщины из-за избиения отца

      Канье Уэст с женой необычным способом показали непристойный жест публике

      Россиянин расправился со знакомым с помощью гвоздодера и попал в СИЗО

      Литва запретила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

      Раскрыты самые популярные эротические фетиши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше