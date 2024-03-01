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16:01, 1 марта 2024Мир

В Госдуме ответили на озвученный в Финляндии призыв к ударам по России

Депутат Чепа: риторика Финляндии приняла агрессивный характер
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Риторика руководства Финляндии приняла крайне агрессивный характер, что не может не волновать Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также подчеркнул, что страна не оставит без внимания призыв к нанесению ударов по территории России.

«Мы вынуждены констатировать, что в последнее время риторика финского руководства приняла крайне агрессивный характер, что, естественно, нас сильно смущает и волнует. И, естественно, мы не станем оставлять это без внимания», — предупредил политик.

По мнению Чепы, руководство Финляндии пытается находиться в тренде антироссийских настроений.

«Очевидно, что они пытаются оказаться в тренде тех ястребов, которые ведут агрессивную политику в рамках альянса НАТО», — считает депутат.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Финляндией, для нанесения ударов по целям на территории России. Член парламента Финляндии Юкка Копра, в свою очередь, заявил, что Украина «должна» использовать поставляемое Финляндией оружие для нападения на «военные объекты на российской стороне».

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