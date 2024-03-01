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22:28, 1 марта 2024Мир

В Японии ответили на вопрос о возможной отправке военных на Украину

Постпред Японии при ООН Ямадзаки: Токио не будет отправлять военных на Украину

Фото: Issei Kato / Reuters

Постоянный представитель Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, отвечая на вопрос о возможной отправке страной своих военных на Украину, рассказал, что не слышал о наличии и Токио соответствующих планов, сообщает РИА Новости.

«Что касается конкретного этого вопроса, я ничего не слышал из Токио о возможности отправки Сил самообороны», — заявил японский дипломат.

Ранее стало известно, что власти Франции рассматривают возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Уточняется, что соответствующая мера позволит Парижу создать для России «стратегическую дилемму».

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, подчеркнув, что своим заявлением политик перевел дискуссию о помощи Запада Украине на другой уровень.

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      Марина Совина
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