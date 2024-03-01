Назван способ избежать поломки смартфона Xiaomi при обновлении

«Лайф»: чтобы смартфон Xiaomi не подвергся сбою, нужно отключить автообновления

Эксперт Виталий Савченко рассказал о способе избежать потери функциональности смартфона из-за массовых сбоев. Об этом сообщает «Лайф».

Проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения отреагировал на массовый сбой в экосистеме Xiaomi, который 29 февраля зафиксировали пользователи смартфонов. «Чтобы обезопасить себя, владельцам смартфонов следует временно отключить автоматические обновления и изучить отзывы о новых выпусках», — заявил Савченко.

Массовую поломку устройств китайского бренда Савченко назвал серьезной проблемой, которой периодически подвергаются гаджеты. «Вероятно, это произошло из-за недостаточной проверки обновления перед выпуском», — заметил специалист.

По его словам, устанавливать обновления на смартфон следует в том случае, если производитель гарантирует стабильность апдейта. Столкнувшимся с проблемой пользователям Виталий Савченко рекомендовал обратиться к производителю устройства.

Ранее китайская корпорация Xiaomi заявила, что работает над устранением сбоя в обновлении, который превращает смартфоны по всему миру в «кирпич». В компании также принесли потребителям извинения за причиненные неудобства.