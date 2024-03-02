Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО

Фицо: Италия заберет систему ПВО SAMP/T Mamba из Словакии

Италия заберет систему ПВО средней дальности SAMP/T Mamba из Словакии, сообщил премьер-министр Роберт Фицо. Эти слова прозвучали в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказал Фицо, сейчас эта техника нужна в другом месте. В каком именно, не уточняется.

Фицо напомнил, что предыдущее правительство Словакии отдало Украине систему С-300, взамен США установили в стране на какое-то время системы Patriot, после на помощь пришли итальянцы, но как и американцы, теперь они забирают технику обратно. В связи с этим глава словацкого правительства задается вопросом, как ащищать атомные электростанции и другие стратегические объекты в стране.