Дмитрий Чернышенко сделал заявление об Играх будущего
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сделал заявление об Играх будущего. Его слова приводит ТАСС.
Чернышенко заявил, что Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте. Он подчеркнул, что это были соревнования на стыке традиционного и киберспорта, за которыми следил весь мир. «Мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех», — добавил чиновник.
23 февраля Латвия и Эстония приостановили действие лицензий хоккеистов, которые участвовали в Играх будущего. Ранее сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие национальным сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии.
Игры будущего проходили в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.