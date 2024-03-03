Чернышенко заявил, что Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сделал заявление об Играх будущего. Его слова приводит ТАСС.

Чернышенко заявил, что Игры будущего доказали лидирующую роль России в спорте. Он подчеркнул, что это были соревнования на стыке традиционного и киберспорта, за которыми следил весь мир. «Мы подарили спорту незабываемые впечатления. Игры будущего стали признанным во всем мире брендом, и это огромный успех», — добавил чиновник.

23 февраля Латвия и Эстония приостановили действие лицензий хоккеистов, которые участвовали в Играх будущего. Ранее сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие национальным сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии.

Игры будущего проходили в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.