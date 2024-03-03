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09:43, 3 марта 2024Спорт

Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков

Фото: Kirby Lee / Reuters

Американский форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 40 тысяч очков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче против «Денвер Наггетс» (114:124) Джеймс набрал 26 очков. Таким образом, 39-летний баскетболист достиг общей суммы в 40 017 очков.

8 февраля 2023 года Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА. Достигнув отметки в 38 390 очков, он побил рекорд бывшего игрока «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.

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