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15:05, 3 марта 2024Спорт

Россияне смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»

Фото: Unsplash

Российские спортсмены смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах». Об этом заявил президент проекта Арон Д’Соуза, слова которого приводит ТАСС.

Д’Соуза рассказал, что россияне будут допущены на турнир без ограничений. «Все спортсмены на "Олимпиаде на стероидах" будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств», — отметил он.

Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

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