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21:49, 3 марта 2024Спорт

Тренер «Локомотива» объяснил поражение от «Динамо»

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил поражение от «Динамо» простыми потерями

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил поражение от столичного «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист заявил, что команда совершала много ошибок и допустила череду простых потерь. «Все должны понимать, что просто так никого не обыграешь, надо биться и стелиться», — посчитал Галактионов.

«Динамо» одержало победу над «Локомотивом» ранее 3 марта. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, после 19 матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» располагается на пятом месте, имея в активе 31 очко. Лидирует «Краснодар» с 39 очками.

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      Анастасия Борисова
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