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23:35, 3 марта 2024Спорт

Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

Тренер Тутберидзе рассказала о проблемах фигуристки Валиевой с лишним весом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире телеканала NHK рассказала о проблемах фигуристки Камилы Валиевой с лишним весом.

«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама», — заявила специалист. Также она добавила, что фигуристке необходимо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась.

31 января Валиева прервала тренировки у Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Анастасия Борисова
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