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11:18, 4 марта 2024Бывший СССР

Белоруса обвинили в отрицании геноцида из-за постов в соцсетях

СК Белоруссии: в Минске возбудили дело за отрицание геноцида белорусского народа

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске местного жителя обвинили в отрицании геноцида белорусского народа. О возбуждении соответствующего уголовного дела в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет республики.

Как уточнили в ведомстве, к ответственности был привлечен 54-летний минчанин. Мужчина администрировал группу в соцсетях.

«Следователи установили, что мужчина публиковал различные посты с исторической тематикой, где отрицал геноцид белорусского народа и оскорблял Президента Республики Беларусь», — рассказали в СК Белоруссии.

Ранее стало известно об оглашении в Белоруссии приговора 50-летнему дальнобойщику по статье об экстремизме. Мужчина взорвал самодельную петарду рядом с военным конвоем, за что его привлекли к ответственности за хулиганство. Однако позднее в салоне транспортного средства у подозреваемого обнаружили запрещенную символику, а также соответствующие подписки в социальных сетях, за что возбудили дело об участии в экстремистском формировании.

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      Екатерина Грищенко
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