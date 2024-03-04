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09:06, 4 марта 2024Ценности

Эмили Ратаковски пришла на модный показ с голой грудью и со спицей в штанах

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски пришла на модный показ бренда Loewe в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис фото 32-летняя манекенщица предстала в черном костюме, состоящем из пиджака и кожаных укороченных штанах. При этом на них была накладка, которая была прикреплена к ним с помощью огромной спицы. Также видно, что знаменитость вышла в свет с голой грудью, отказавшись от бюстгальтера.

Ратаковски надела открытые туфли на шпильке и взяла с собой небольшую кожаную сумку. Также она сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила.

В феврале Ратаковски появилась на Неделе моды в Париже в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда знаменитость примерила облегающее бархатное платье черного цвета, оформленное глубоким декольте и высоким разрезом спереди.

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      Карина Черных
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