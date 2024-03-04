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12:05, 4 марта 2024Спорт

Испанский тренер сравнил работу в «Сочи» и «Барселоне»

Тренер Морено заявил, что разницы между работой в «Сочи» и «Барселоне» нет

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил работу в российском клубе и в «Барселоне». Его слова приводит «Чемпионат».

Морено заявил, что разницы между работой в «Сочи» и «Барселоне» нет. Он отметил, что все тренировки проходят практически одинаково. «И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в "Барселоне", и в "Сочи" я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — добавил испанский специалист.

Морено возглавил «Сочи» 15 декабря. Ранее он работал в тренерском штабе сборной Испании, «Барселоне», «Гранаде», «Сельте», «Роме» и «Монако».

«Сочи» на данный момент является худшей командой Российской премьер-лиги (РПЛ), занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице. За 19 матчей чемпионата команда набрала 12 очков.

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