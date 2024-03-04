Китай отреагировал на запись беседы офицеров ФРГ по атаке на Крымский мост

МИД КНР о слитой беседе офицеров ФРГ: надеемся на усилия сторон по деэскалации

Китай надеется на то, что все стороны конфликта на Украине приложат усилия для деэскалации. Так на слитую запись беседы офицеров ФРГ по атаке на Крымский мост отреагировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации», — заявила дипломат.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale.

Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД России в связи с разговором высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил (ВВС) бундесвера по атакам на Крымский мост.