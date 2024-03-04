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09:41, 4 марта 2024Спорт

Легионера «Спартака» отправили под домашний арест в ОАЭ

NRC: игрока «Спартака» Квинси Промеса отправили под домашний арест в ОАЭ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса отправили под домашний арест в ОАЭ. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на NRC.

По информации источника, легионер российского клуба может быть экстрадирован в Нидерланды. При этом остается неизвестным, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию игрока.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая из-за произошедшего в ОАЭ ДТП и оставления места происшествия. Игрока доставили в отделение полиции, его сопровождали сотрудники службы безопасности красно-белых. 1 марта его отпустили из-под стражи.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора вингера объявили в международный розыск.

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      Дарья Коршунова
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